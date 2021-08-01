Серебряный призер Олимпийских игр в упражнении на брусьях Анастасия Ильянкова рассказала о своем выступлении.

— Для меня серебро — это как золото, — сказала Ильянкова. — На протяжении всего своего олимпийского пути я постоянно ждала. Сначала ждала в квалификации, потому что выступала последней. Потом целую неделю ждала своего финала. И наконец, уже в финале ждала оценок, чтобы понять, какое место я займу... Даже испугалась, что девочки упали. Потому что до этого они постоянно делали свои комбинации стабильно.

— Итоги командного финала вас мотивировали?

— Конечно. Когда девочки пришли в номер с золотыми медалями, я тоже захотела себе медаль. Главной задачей было все контролировать и сделать свою программу. В принципе, довольна, как выступила, я очень счастлива.

— Были шансы побороться за золото?

— Нет, у меня очень маленькая сложность. В будущем, конечно, планирую усложнять.

— Почему из всех снарядов вы предпочитаете именно брусья?

— В детстве брусья были вообще не моим снарядом. Но когда попала в сборную, они постепенно стали получаться, и вот так вышло.