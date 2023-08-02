Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:00

Россию не хотят возвращать на универсиады, несмотря на все рекомендации МОК

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Российские спортсмены на Универсиаде в Шэньчжэне.
Фото Global Look Press
FISU даже не рассматривала этот вопрос.

Международная федерация университетского спорта (FISU) не спешит возвращать российских и белорусских спортсменов на свои старты, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Делегации России и Белоруссии отсутствуют на летней универсиаде в китайском Чэнду, которая продлится до 8 августа. Тем не менее наших студентов ждет замена этому летнему соревнованию в Екатеринбурге.

Не раньше 2029-го

Отметим, что вопрос о возвращении россиян и белорусов даже не стоял на повестке дня исполкома FISU в Китае.

«Наше решение [по Чэнду-2021] было принято до того, как были опубликованы последние рекомендации МОК, — сказал Inside the Games исполняющий обязанности президента организации Леонц Эдер. — Даже сейчас мы видим, как разные международные федерации принимают разные решения [в ответ на рекомендации]. Наше внимание сосредоточено на спортсменах, которые сейчас выступают в Китае. Мы концентрируемся на Чэнду, соревновании между 113 делегациями и бесперебойном проведении Игр».

Эдер подчеркнул, что у FISU нет конкретной даты, когда организация рассмотрит решение о допуске российских и белорусских спортсменов, которым было запрещено участвовать в мероприятиях под эгидой организации с марта 2022 года.

Универсиада в&nbsp;Екатеринбурге-202№ перенос. У России отобрали последний крупный старт — Универсиаду-2023. Кто будет за это платить?

«Мы придерживаемся рекомендаций МОК, как и другие федерации, — сказал и. о. главы FISU. — В некоторых турнирах россияне и белорусы традиционно не принимают участия. В других, может быть, они хотели бы поучаствовать, однако давать комментарии по этому поводу рано. Мы находимся в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК), международными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом. Какие-то сроки [по принятию решения] я назвать не могу».

Фото Global Look Press

Изначально летняя универсиада-2023 должна была пройти в Екатеринбурге, но в марте прошлого года была перенесена в Чэнду. Спустя месяц FISU определила проведение летних всемирных университетских игр 2027 и 2029 годов в Чхунчхону и Северной Каролине соответственно. Это означает, что самое раннее, когда Екатеринбург может принять Универсиаду, это 2031 год. Однако Эдер отметил, что процесс подачи заявок на проведение этого мероприятия еще не открыт.

Фестиваль университетского спорта. Этим летом в России готовились к масштабному празднику — универсиаде в Екатеринбурге. А что вместо?

«Если ситуация в мире стабилизируется, то Екатеринбург может подать заявку на проведение универсиады-2031, когда мы объявим соответствующий конкурс, — сказал швейцарец. — Это будет не раньше 2029 года. Но мне неизвестны намерения России, города Екатеринбурга и Российского студенческого спортивного союза. Знаю, что они пытаются проводить мероприятия с соседними странами и Международной федерацией студенческого спорта, которая не находится под патронажем FISU».

Леонц Эдер стал и. о. главы FISU после того, в марте 2021 года свои полномочия приостановил министр спорта РФ Олег Матыцин (его президентские полномочия действовали с 2015 года). Это было обусловлено тем, что в декабре 2020 года Всемирное антидопинговое агентство запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях в течение двух лет. В декабре 2022 года Матыцин должен был вернуться на свою позицию, но на внеочередной генеральной ассамблее FISU было принято решение продлить отстранение российского функционера из-за событий на Украине.

Четырехлетний срок Матыцина подойдет к концу в ноябре этого года. По всей видимости, на новой генассамблее Эдер выдвинет свою кандидатуру. Возможно, это будут безальтернативные выборы.

Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Без обременений

В даты, когда изначально должна была состояться универсиада-2023 (с 19 по 31 августа), Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта (бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика). Таким образом, не пройдут запланированные для универсиады турниры по стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, регби-7 и водному поло. Но в программу добавился мини-футбол.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, помимо россиян в нем примут участие представители ШОС, БРИКС и СНГ. Будут студенты из Бразилии, Китая, Турции, ЮАР и других стран. По качеству, как говорят организаторы, фестиваль точно не должен уступить универсиаде.

Стадион &laquo;Лужники&raquo; пример турнир Игры дружбы. Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК

«Парадоксальным образом получилась большая экономия без ущерба качеству. И без серьезного сокращения программы, — заявил «СЭ» руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов. — Дело в том, что по требованию Международной федерации студенческого спорта нам вменялись требования, на которые нам не хотелось тратить деньги, но мы были обязаны, потому что был действующий контракт. Сейчас таких обременений у нас нет. Атлеты и зрители, которые будут участвовать в нашем фестивале, снижения уровня финансирования не почувствуют. Какие требования были у FISU? Проживание семьи FISU, ВИП-гостей, их трансфер. Должен был быть представлен огромный флот персональных автомобилей, сим-карты для них. Там есть огромный райдер».

Послами международного фестиваля стали: известная российская волейболистка Арина Федоровцева (в 2023 году она стала чемпионкой Турции в составе «Фенербахче»), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и капитан мини-футбольной «Синары» Сергей Абрамов.

«Я согласилась практически сразу. Для меня это первый опыт в такой роли и действительно большая честь быть лицом такого масштабного спортивного мероприятия», — завила Федоровцева.

7
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Расчет САУ «Гиацинт» ВС РФ уничтожил немецкую гаубицу PzH 2000
В США определили судью для ведения дела экс-президента Дональда Трампа
В МИД РФ рассказали о связи ЕАЭС и проекта КНР «Один пояс — один путь»
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Коу сообщил, что World Athletics сохраняет недопуск россиян к соревнованиям
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Система Евросоюза сломалась на деле Мазепина. С него сняли часть санкций
Европейский суд повторно приостановил санкции в отношении Никиты Мазепина
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
В Федерации лыжного спорта заявили, что решение МОК по допуску россиян привело к хаосу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Новости
RSS RSS
Все новости