Запад готовится окончательно подчинить МОК. Претенденты на место Баха — испанец, британец и японец

Через год после Олимпиады в Париже немецкий фехтовальщик должен сдать свой пост, и от этого может стать только хуже.

Немец Томас Бах — первый в истории олимпийский чемпион, возглавивший МОК. И, вполне вероятно, последний, поскольку в период правления этого фехтовальщика мировое спортивное движение переживает, возможно, самый мощный кризис со времен Второй мировой войны. Последствия ковида, допинговые разборки и главное — геополитические конфликты... Все это может угробить дело Пьера де Кубертена еще до 2025 года, когда завершится предельный срок пребывания герра Баха у власти. А финальным испытанием олимпизма на прочность, возможно, станут выборы его преемника на сессии МОК в Афинах.

Вытащат ли спорт из политической петли

Томас Бах возглавил МОК в 2013 году. С точки зрения текущих международных и спортивных отношений — еще в прошлой жизни. Тогда только готовилась зимняя Олимпиада в Сочи, никто не предполагал событий на киевском майдане и в Крыму, а имена Ричарда Макларена и Григория Родченкова знали только специалисты. В борьбе за президентское кресло немец опередил пятерых конкурентов, в том числе знаменитого украинца Сергея Бубку. В обоих раундах голосования бывший фехтовальщик и глава НОК Германии набирал больше голосов, чем его соперники, вместе взятые.

Отдав штурвал управления Баху, международный комитет слегка пренебрег своими принципами. Ведь с начала 1970-х существовали негласные договоренности: МОК не должен возглавлять представитель страны, которая претендует на многое в спортивном и политическом отношении. Конечно, Германия после воссоединения ФРГ и ГДР не была на верхних строчках общего зачета Игр. Но мудрость прежней политики стала очевидна в период нынешней геополитической напряженности. Находись сейчас во главе МОК не представитель страны НАТО и одного из учредителей ЕС, все могло бы быть совсем иначе.

Конечно, Бах не похож на своих оголтелых соотечественников, которые сейчас стоят во главе немецкого НОК или курируют спорт в германском правительстве. Было время, Томаса вообще считали другом России. В 2014 году по итогам Игр в Сочи он был награжден нашей государственной наградой — орденом Почета. Правда, через восемь лет глава МОК скажет, что ничего об этом не знает, и сам отзовет олимпийские ордена у трех политиков из России. Но данный факт не отменяет того обстоятельства, что в прошлом немец действительно много раз бывал в нашей стране и пытался учитывать ее интересы.

Однако, будучи представителем западного мира, Бах, конечно, не может абстрагироваться от соответствующей идеологии и тех клише, которые навязывают западные СМИ. Результатом стали катастрофические для нашего и мирового спорта рекомендации об изгнании с международной арены спортсменов из России и Белоруссии, принятые в феврале 2022-го. Понятно, что за оставшиеся два года правления немец эту ошибку не исправит и спорт из политической петли не вытащит. Вопрос в том, сумеет ли это сделать его преемник. И захочет ли вообще, учитывая то, что главными претендентами на место главы МОК сейчас считаются сторонники западной парадигмы.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Куда подевалось российское лобби?

Выборы нового президента МОК пройдут в 2025 году на сессии МОК в Афинах (точные сроки пока не определены). Официального выдвижения кандидатур пока не было, но желание баллотироваться высказывали глава World Athletics британец Сэб Коу и вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан-Антонио Самаранч-младший, сын знаменитого испанского маркиза, возглавлявшего олимпизм в эпоху его расцвета в 1980-1990-е годы. Кроме того, скорее всего, решит выдвигаться глава Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ. Шансы остальных, если честно, не слишком велики.

В прежние годы существовало «лобби друзей России», которое могло оказать серьезное влияние на исход любого голосования в международном комитете. Увы, сейчас наши позиции в этой организации сильно пошатнулись. По факту в Афинах-2025 у нас будет всего один голос (Шамиля Тарпищева) и минимум возможностей уговорить кого-либо на коалицию. Между тем борьба за лояльную к нашей стране кандидатуру сильно бы не помешала. Поскольку избрание, к примеру, Себастьяна Коу точно станет последней каплей в наших отношениях с Лозанной.

Когда-то двукратный олимпийский чемпион по бегу на 1500 метров приезжал на Игры в Москву, вопреки бойкоту правительства Великобритании. И это обстоятельство подарило Коу симпатии нашей страны на выборах главы Международной федерации в 2015 году. Время показало, что это стало огромной ошибкой. Практически сразу наша страна при содействии британского чиновника получила бан за допинговый скандал, это отстранение беспросветно продолжается уже восемь лет. Наши атлеты пропустили Олимпиаду-2016 в Рио, а сейчас World Athletics — одна из немногих организаций, не признающая ослабления политических санкций в отношении России.

Моринари Ватанабэ. Фото Global Look Press

Пора отдать власть в женские руки?

Большой плюс Моринари Ватанабэ — в том, что он представляет Азию, относительно лояльный к России регион. Однако Япония, несмотря на свою географическую принадлежность, в политическом отношении — это западный лагерь. В Международной федерации гимнастики это нашло, например, отражение в очень позднем ослаблении санкций. Кроме того, Ватанабэ был активным участником скандала с засуженной на Олимпиаде в Токио Диной Авериной. Последствия этой истории, напомню, привели с дисквалификации прославленного российского тренера Ирины Винер. В общем, считать Моринари другом России тоже наивно.

Хуан-Антонио Самаранч-младший в прошлом входил в координационную комиссии Олимпиады-2014, и, безусловно, помнит, какие теплые отношения были у его отца с нашей страной. Однако испанский функционер сейчас — это фактически Томас Бах, вид сбоку. Он давно входит в исполком МОК и причастен ко всем решениям этой структуры, в том числе к антироссийским. Будучи испанцем, он, конечно, не сможет спокойно относиться к давлению западных СМИ и чиновников из стран ЕС. Здесь никаких иллюзий питать нельзя — в политическом отношении сын намного слабее великого отца.

Конечно, еще есть время для того, чтобы появилась и набрала вес какая-то более приемлемая для России фигура. Например, звучала мысль, что МОК, возможно, лучше возглавить женщине. Из более-менее известных кандидаток — вице-президент МОК и бывшая синхронистка Николь Ховерц. Она представляет крошечный антильский остров Аруба — правда, в политическом отношении он полностью зависит от Нидерландов. Также есть член МОК Кирсти Ковентри — олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве. Неплохой вариант для России, с учетом того, что зимбабвийская делегация недавно приезжала на саммит в Санкт-Петербург. Правда, Ковентри в спортивной политике только десять лет, а этого может оказаться недостаточно.

Как бы то ни было, олимпийское движение явно падает в пропасть, и для того чтобы спастись, ему нужен новый сильный и независимый лидер. Вполне вероятно, что в Афинах-2025 мы увидим настоящую цивилизационную дуэль между кандидатом от западного лагеря и выдвиженцем от стран Глобального Юга. Если оценивать представительство в МОК, можно сказать, что баланс сил там примерно равный, однако южанам обычно сложнее объединиться и выступить единым фронтом. И здесь, конечно, очень много будет зависеть от потрясений в олимпийском движении, которые, вне всяких сомнений, ждут нас накануне и во время Игр-2024 в Париже.