Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что может привести к дисквалификации российских спортсменов на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — цитирует Баха ТАСС.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.