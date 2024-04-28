Медведева назвала жестью условия допуска россиян на Олимпийские игры в Париже

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос о том, поехала бы она на Олимпиаду в Париже в текущих условиях.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

«Тяжело, не могу ответить. Мы думали, что у нас жесть в 2018-м, думали, что в 2020-м жесть, а жесть сейчас. Когда я выступала, все равно мы были Olympic Athletes from Russia, все все понимали. Но такого накаленного воздуха не было, как сейчас», — приводит РИА Новости слова Медведевой.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК сообщили, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.