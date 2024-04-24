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Пекин-2022

Сегодня, 12:45

Прыгунья с трамплина Кустова — об упущенном серебре Олимпиады: «Я ненавидела всех, меня разорвало»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Александра Кустова.
Фото Global Look Press

Российская прыгунья с трамплина, участница двух Олимпиад и двукратная победительница спартакиады Александра Кустова в интервью «СЭ» прокомментировала свое непопадание в состав команды в олимпийском миксте в Пекине.

Россияне благодаря дисквалификациям конкурентов сенсационно завоевали серебро.

— Не обидно, что, возможно, в последнем международном турнире за долгое время в Олимпиаде у тебя был шанс всей жизни на медаль?

— Абсолютно так. Но все получилось по справедливости. Шанс у меня был, но тренеры, которые принимают решения, все равно к кому-то более расположены. В том случае я не была этой спортсменкой. Я же только вернулась после дисквалификации, а тренер готовил трех своих девушек, и одну из них я обыгрываю и попадаю на Олимпиаду. Не думаю, что он хотел мстить, просто... Так бывает.

Я была в хорошей форме, но бывают трамплины, которые тебе не подходят, преодолевать метры на них сложнее из-за особенностей техники исполнения прыжка. По сезону я была сильнее [Ирмы Махиня], но в Китае было очень сложно. Поставили в команду ее, потому что она в личном старте выступила лучше.

Злость была, но я просто помню, что Ирма не очень хотела в команду. Мы жили в соседних комнатах, у нас произошел разговор. Она говорила, что уже отстрелялась, хорошо выступила и ей в команду не очень-то и хочется. Я удивилась: это же такой шанс, круто, что ты выступаешь!

И после того как они взяли серебро... Меня вообще разорвало. Конечно, огромная зависть, я ненавидела всех. Я столько лет... в этом всем, и так просто человеку достается эта медаль. Я сейчас откровенно говорю о своих чувствах, поймите. Ладно бы она тащила команду! А тут пассажиром получить заветную медаль, о которой все мечтают. Так я тоже могла скатиться. Потом произошло принятие, конечно, я проживала этот момент. Настраивалась на следующую личную Олимпиаду. Которая уже совсем скоро...

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Олимпиада
Александра Кустова
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