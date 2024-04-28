В сборной России по керлингу допустили участие в Олимпийских играх 2026 года

Главный тренер сборной России по керлингу Василий Гудин оценил возможность участия россиян на Олимпиаде 2026 года. По его словам, теоретически национальная команда может выступить в смешанных парах.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Вопрос участия в Олимпиаде обсуждаемый, все будет зависеть от условий. Точно знаю, что в классических дисциплинах у мужчин и женщин шансов почти нет. Теоретический шанс есть у сборной в смешанных парах, потому что у них чемпионат еще один будет, и мы на него сможем попасть, если нас допустят в течение полугода. Если все это случится, то вопрос обсуждения, в каком статусе выступать и как. Будем думать», — цитирует Гудина ТАСС.

В январе этого года Всемирная федерация керлинга (WCF) продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований под своей эгидой.