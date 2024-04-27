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Париж-2024

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Арина Аверина: «Не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе»

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Гимнастка Арина Аверина поделилась мнением об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«У каждого свое мнение. Я вот не поехала, потому что мое мнение — не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было все еще более-менее: у нас хотя бы форма была в цветах российского флага, а сейчас нейтральные цвета», — цитирует Аверину Sport24.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Sport24
Олимпиада
Арина Аверина
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