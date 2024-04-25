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ВАДА пригласило независимого прокурора для участия в деле китайских пловцов

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось к независимому прокурору Эрику Коттье для расследования дела с 23 положительным тестами китайских пловцов, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Коттье является юристом с 39-летним стажем. Ранее он работал генеральным прокурором кантона Во в Швейцарии, выйдя на пенсию в декабре 2022-го.

Также стало известно, что ВАДА отправит в Китай специалистов, которые оценят текущее состояние антидопинговой программы Китайского антидопингового агентства (CHINADA).

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина, за который Валиева была дисквалифицирована на 4 года.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса.

Источник: РИА
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