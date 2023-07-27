Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК

В Петербурге представлен еще один большой проект, который должен вернуть наш спорт на международную арену.

Проект первых в истории Всемирных игр дружбы представлен на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Названы сроки проведения соревнований, и представлен их логотип. «Это коммерческий турнир, с хорошим призовым фондом. Ожидаем, что единственным критерием для участия станет соревновательный. Заявлено 27 видов спорта, 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Добро пожаловать в Россию в сентябре следующего года», — сказал на форуме глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин.

Возрожденные Игры дружбы — один из трех больших спортивных международных проектов, которые Россия намерена реализовать в следующем году. На всех уровня подчеркивается, что эти старты — не альтернатива Олимпиаде, а как бы ее дополнение. Однако намек все равно прозрачен — все заявленные состязания пока планируется провести вне юрисдикции МОК в ситуации, когда наши спортсмены сталкиваются с политическими ограничениями на уровне международных федераций и до сих пор не знают, на каких условиях будут приглашены в Париж-2024.

«СЭ» вспомнил все проекты международного спортивного календаря 2024 года, которые наша страна проводит без МОК.

Фото «Игры Будущего»

Игры будущего (23 февраля — 3 марта 2024, Казань)

Крупнейшим событием спортивной зимы-2024 в России станут Игры будущего. Проект разрабатывался еще до событий на Украине, но затем обрел новые смыслы. Для начала о том, что в принципе собой представляют эти соревнования. Игры будущего — масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования пройдут по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию Phygital (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию, а значит, проверяет навыки атлетов в двух до сих пор никак не связанных измерениях.

Пока общество пытается определить место киберспорта в мире, сама индустрия огромными темпами движется к финансовому успеху. Однако разговоры о включении киберспорта, например, в программу Олимпиады до сих пор кажутся шуткой, хотя на Азиаде и правда пошли на такой шаг навстречу будущему. Все-таки атлетизма тем, кто соревнуется с геймпадами, не хватает. Либо это предубеждение? Чтобы выяснить, насколько это мнение справедливо, а также добавить в киберспорт фитнес-активности, придумали фиджитал-игры. Эту концепцию реализовали в Татарстане.

Замысел прост: сначала вы доказываете, что лучшие за игровой консолью, а затем — в реальных спортивных баталиях. Правила и концепция пока дорабатываются, вовсю идут тестовые соревнования в отдельных дисциплинах. А большие Игры будущего пройдут Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Это будет своеобразный аналог Олимпиады, только для киберспорта в формате Phygital. О победе Казани в заявке на проведение Игр было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2022 года. Конкурентами за право проведения Игр были еще четыре города России: Санкт-Петербург, Москва, Калуга и Сочи.

Основной площадкой проведения Игр будущего станет выставочный комплекс «Казань Экспо». Также для проведения Игр планируется задействовать как спортивные, так и новые объекты (например, новый IT-квартал), а также Иннополис. Соревнования соберут порядка 2000 участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 миллиона зрителей. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация об Играх будущего направлена в более чем 100 дружественных сран, 29 стран уже подтвердили свое участие в Играх в 2024 году.

Фото Global Look Press

Игры БРИКС (12 — 23 июня 2024, Казань)

В Казани в июне 2024 года планируется провести соревнования в формате стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). При этом соревнования будут иметь открытый статус, и в них смогут принять участие все желающие, а не только государства — члены союза. В программе соревнований предварительно 22 вида спорта. В их число могут войти и национальные дисциплины, по одному виду от каждой страны. В конце июня министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в совещании министров спорта стран БРИКС в ЮАР. Матыцин отметил, что подготовка Игр в России осуществляется в соответствии с поручением президента РФ и по согласованию с правительством Татарстана.

«В текущих условиях возрастает роль БРИКС в содействии решению глобальных вопросов, в том числе в спорте. Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС — на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий», — сказал Матыцин.

Министр отдельно подчеркнул, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Главным образом соревнования не должны помешать подготовке к Олимпиаде в Париже для спортсменов из других стран, а также для россиян, в том случае если российскую делегацию в том или ином виде до Олимпиады допустят. Отметим, что Игры планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Министр заверил иностранных партнеров в том, что лучшего города для турнира подобного формата нет. Инфраструктура Казани готова к старту соревнований в любое время. Предварительными датами турнира назначили период с 12 по 23 июня.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игры дружбы (15 — 29 сентября 2024, Москва и Екатеринбург)

Первые в истории Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. О том, что даты проведения нового крупного международного коммерческого турнира согласованы, заявил генеральный директор оргкомитета Игр Алексей Сорокин в рамках форума «Россия — Африка». Программа Всемирных игр дружбы 2024 года будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских видов в ней? будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Из неолимпийских видов, которым в целом на Играх будет уделено заметное внимание, соревнования пройдут по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам, набирающим все большую популярность в мире.

Всемирные игры дружбы — один из масштабных российских проектов на международной спортивной арене, мультиспортивный коммерческий турнир со значимым призовым фондом. Игры призваны стать новым форматом международного соревнования в условиях ограничений для российских и белорусских спортсменов. Ключевой идеей Игр является уважение прав спортсменов и недопустимость дискриминационных подходов к участию в международных соревнованиях. Игры задуманы как международный коммерческий турнир, не конкурируют с Олимпийскими играми. Ожидается участие спортсменов из десятков стран. Приглашение на них получат в том числе украинские спортсмены.

«Уверен, многие страны уже сейчас испытывают интерес к этим соревнованиям, — считает министр спорта РФ Олег Матыцин. — Опыт Москвы и Екатеринбурга позволят нам быть уверенными, что соревнования пройдут на уровне. Спортивные объекты уже не раз открывали двери для спортсменов со всего мира. Команда по подготовке Игр дружбы крайне респектабельная. Вижу, со стороны африканских стран не только относятся с небольшим волнением, но и с интересом. Мы не хотим представить эти Игры как антагониста развитию международного спорта. Наоборот! Мы работаем на одно большое благо. Знаю, что со стороны МОК уже есть интерес к нам. Главная задача — развивать спорт, дать возможность соревноваться как можно больше».

Концепция соревнований предусматривает проведение Всемирных летних и Всемирных зимних игры дружбы. Турнир будет проводиться один раз в четыре года с двухлетним интервалом между летними и зимними Играми. Москва примет у себя основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут в спортивном кластере столицы — олимпийском комплексе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Спортивную инфраструктуру в столице Урала обновили к Всемирной универсиаде 2023 года, которую отложили после отстранения россиян из орбиты студенческого спорта под эгидой FISU.