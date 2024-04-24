Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже

Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина прокомментировала решение Юлии Ефимовой выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Она действительно очень хочет поехать, и я на ее стороне. Во-первых, для Юли это последняя Олимпиада, скорее всего. А во-вторых, что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты. Что будем выступать и бороться за победу. Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на Играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона» — приводит слова Вятчаниной RT.

Ранее Ефимова сообщила, что примет участие в международных соревнованиях в боснийской Баня-Луке, которые пройдут в конце апреля. На этих стартах российские спортсмены получат возможность выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх в Париже.

Пловцы из России и Белоруссии могут выступать на соревнованиях под эгидой World Aquatics, а также на Олимпиаде-2024 в индивидуальном нейтральном статусе.