Российские яхтсмены не смогли отобраться на Олимпийские игры

Российские яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков не смогли отобраться на Олимпийские игры в Париже.

По итогам квалификационной регаты «Последний шанс» в классе Nacra 17 они заняли предпоследнее, 14-е место.

Ранее Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до отбора на Олимпиаду.

Квалификация началась с регаты «Последний шанс», которая пройдет до 27 апреля. И завершится олимпийской регатой в Марселе.