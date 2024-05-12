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Париж-2024

Сегодня, 10:28

МОК заявил об ответственности стран за аккредитацию на Олимпиаду российских тренеров

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что Национальные олимпийские комитеты, которые планируют аккредитовать на Олимпиаду в Париже российских специалистов, несут за них полную ответственность.

«Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпийские игры 2024 года в Париже, несут полную ответственность за своих должностных лиц», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы МОК.

Так, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях. В 2023 году под ее руководством гимнастки из этой страны впервые в истории выиграли золотые медали чемпионата мира. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
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