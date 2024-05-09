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Сегодня, 18:32

Российский каноист Петров отобрался на Олимпийские игры в Париже

Руслан Минаев
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Российский каноист Захар Петров выиграл европейскую квалификацию Олимпийских игр в Париже. Турнир проходит в Сегеде (Венгрия).

Россиянин преодолел дистанцию 1000 м за 3 минуты 47,02 секунды. Второе место занял итальянец Николае Крачун — 3 минуты 49,03 секунды. Третьим финишировал испанец Пабло Креспо — 3.49,92.

8 мая россиянина Михаила Павлова сняли с участия в европейской олимпийской квалификации в Венгрии за лайки в соцсетях.

Российского гребца отстранили от олимпийского отбора за «политические лайки». Срочно нашли сменщиков — и они взяли квоту!

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