На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве

Очень разная реакция в спортивных федерациях и национальных олимпийских комитетах.

Прошло всего полтора дня с публикации решения Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, а в мировом спорте уже пожар. Причем полыхает со всех сторон — одни считают, что россиян давно надо было пустить на большие старты, другие ни за что не хотят нас видеть, третьи грозят бойкотом.

Процедура МОК пока не принята

Очевидно, угрозу бойкота надо воспринимать всерьез. Ведь именно она была главной причиной санкций в отношении россиян или, как было сформулировано официально, «целостность спорта». Так же очевидно, что политическое решение вернуть россиян на Олимпиаду-2024 принято. В том числе благодаря французским властям, которые выступили за проведение объединяющей, а не разъединяющей Олимпиады. Им для усиления позиции миротворца и посредника это нужно.

Но есть условия, которые могут этому помешать. Это сторонники бойкота соревнований в случае допуска на них россиян. Они существуют как среди отдельных спортсменов, так и в среде чиновников. И понятно, что если против допуска России единым фронтом выступят американцы и другие западные сборные, то ситуация сильно осложнится. Давайте попробуем оценить, велика ли угроза.

Надо сказать и пару слов о том, что совершенно не известно, как МОК будет организовывать возврат россиян. Пока в официальном заявлении говорится только о проработке дорожной карты. И условия звучат следующие:

— Участвовать будут только те спортсмены, кто полностью соблюдает Олимпийскую хартию. Это означает: во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против мирной миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию (Формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ») на Украине. Во-вторых, только те спортсмены, кто полностью соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и всем соответствующим антидопинговым правилам и предписаниям, будут иметь право на участие. Для всех заявленных спортсменов должны быть проведены индивидуальные проверки.

Что такое «активно» и что за проверки, неясно. Известно, что многие российские спортсмены формально являются сотрудниками государственных и силовых органов, однако можно ли считать это «активной поддержкой»?

Олимпийские кольца. Фото Global Look Press

Бойкот и протест

Кто готов бойкотировать? Во-первых, это ожидаемо Украина. Руководитель олимпийского комитета страны и министр по делам спорта и молодежи Вадим Гутцайт уже выступил с призывом к сохранению статус-кво: «В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх».

Бойкотировать соревнования готовы шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон и шведская лыжница Линн Сванн. И тот, и другая являются одними из лидеров в своем виде спорта — Самуэльссон 13-й в зачете Кубка мира, Сван только 74-я, но просто потому, что не участвует в соревнованиях, а в прошлых сезонах на ее счету девять личных побед на Кубке мира.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Другие шведские лыжники Йенс Бурман, Эмма Рибум, Эбба Андерссон и другие тоже выступили против возвращения россиян. Очевидно, подобной позиции можно ждать от некоторых других западных спортсменов, включая влиятельных американцев и британцев.

Финляндия уже объявила, что будет бойкотировать женский чемпионат мира по боксу в Индии, куда допустили россиян. При этом представители финского олимпийского комитета признают, что большинство стран поддерживают возвращение, пишет Inside the Games . Руководитель датского комитета Ханс Наторп заявил, что конфликт на Украине эскалируется, и в соцсетях высказался против возвращения. Также без России пройдут Европейские игры 2023 года в Кракове — польский оргкомитет заявил, что по уже принятым правилам Россия и Белоруссия на них не допущены.

Поддержка

Так же очевидно, что за возвращение России выскажется Китай — иначе он не приглашал бы российских спортсменов на Азиатские игры в Ханчжоу осенью 2023 года.

Есть позитивные сигналы и из менее привычных мест. Куда более важной кажется позиция Panam Sports — панамериканской спортивной организации, которая объединяет 41 страну, включая США. Она приветствовала решение МОК о возвращении россиян, но на определенных жестких условиях.

Или, например, Норвегия. Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты, сказав, что нельзя исключать их только на основании паспорта, передает NRK .

А вот известный норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт обрушился с критикой на Баха и россиян:

— Тот факт, что Томас Бах запудрил мозги подавляющему большинству (членов МОК), это невероятно грустно, но в какой-то степени МОК руководствуется чисто циничными рыночными соображениями. Они хотят, чтобы Олимпийские игры в Париже были масштабнее, чем когда-либо, и принесли денег больше, чем когда-либо. Это невозможно без россиян, — резонно с точки зрения маркетинга замечает норвежец.

За возвращение россиян высказался олимпийский комитет Австралии — страны, которая вводила политические санкции и традиционно принадлежит к западному миру.

Также приветствует россиян и белорусов Международная федерация дзюдо:

— Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии на международную арену опирается на неопровержимые аргументы. Одним из главных столпов Олимпийской хартии является отсутствие какой-либо дискриминации в вопросе участия спортсменов в соревнованиях. Осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте поддерживают мир, дружбу и солидарность, является чрезмерной и неприемлемой мерой, — заявил президент федерации Мариус Визер, австриец по национальности.

Похожей позиции придерживается и международная федерация тяжелой атлетики.

Итог