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Сегодня, 10:00

Всадница Гусейнова: «Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни, затем раздуваются большие скандалы»

Всадница Гусейнова заявила, что зоозащитники устраивают провокации на конюшнях
Екатерина Зобова
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Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова, проживающая в Нидерландах, в интервью «СЭ» призналась, что в Европе зоозащитники постоянно устраивают провокации на конюшнях и таким образом ставят под вопрос будущее конного спорта в программе Олимпиады.

— А зоозащитники не мучают? Особенно после истории в Токио с немецкой пятиборкой Анникой Шлой?

— А это на самом деле настоящая проблема. Сейчас на соревнованиях стюарды очень пристально следят за поведением спортсменов на тренировках, в конюшне. Везде развешаны камеры: не дай бог, что-то произойдет. Даже если это касается каких-то обычных воспитательных мер по отношению к лошади.

Но это полбеды. Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни и потом тайно снимают на телефоны видео. Затем раздуваются большие скандалы, снимаются телерепортажи... Ситуация, которую я описала, произошла с известным немецким конкуристом Людгером Бербаумом. И совсем недавно был большой скандал в Дании на конюшне Андреаса Хельгстранда. И все это, конечно, делает перспективы конного спорта как олимпийской дисциплины очень туманными.

— Но в Лос-Анджелесе он точно будет.

— Да, однако дальше в предварительных программах его нет. И не удивлюсь, если соревнования в США станут последними, на которых будут представлены конкур, выездка и троеборье.

— В пятиборье конкура не будет после Парижа-2024.

— Да, но на самом деле там конный спорт давно уже был отстающей дисциплиной. Спортсмены выступали на арендованных лошадях. И одно и то же животное проходило маршрут несколько раз. Понятное дело, к вечеру оно уставало и могло не повиноваться всаднику. Думаю, отсюда и возникла такая ситуация.

Анна Гусейнова на&nbsp;первенстве Европы-2019 в&nbsp;Италии. «Болельщики поддержали решение перейти под израильский флаг». Рассказ бывшей российской всадницы

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