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Париж-2024

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Абдулрашид Садулаев: «Сердце подсказывает мне, что я выступлю на Олимпиаде в Париже»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Капитан сборной России по вольной борьбе, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев все еще рассчитывает на то, что сможет выступить на Играх-2024 в Париже (Франция).

В апреле спортсмен должен был принять участие в лицензионном турнире Олимпиады-2024 в Баку, но Международный олимпийский комитет (МОК) запретил борцу соревноваться.

«Очень странно, что вопросы именно ко мне, ведь у всех наших спортсменов одинаковая позиция. Ну а если вопросы лично ко мне, значит за этим кто-то стоит. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Если бы отстранили всех — это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпийским играм — у меня будут определенные вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне. Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — приводит официальный сайт Федерации спортивной борьбы России слова Садулаева.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: https://www.wrestrus.ru/news/18068
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