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Участник двух Олимпиад Сысоев погиб в ДТП

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Триатлонист Игорь Сысоев разбился насмерть в ДТП в районе Тамани. Об этом РИА Новости сообщили в Федерации триатлона России.

«Родственники подтвердили гибель Игоря Сысоева. Мы соболезнуем близким и родным Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», — сообщили в ФТР.

Спортсмену было 43 года. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Афинах-2004 и Пекине-2008, а также становился победителем Кубка Европы и чемпионом России. Последние семь лет он работал главным тренером национальной команды борных России по триатлону.

Источник: РИА Новости
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