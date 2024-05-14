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Париж-2024

Сегодня, 18:10

Во Франции пресекли 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что стране пресекли 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня.

«МВД предотвратило 32 попытки помешать эстафете и две попытки прорваться к олимпийскому огню. Было нейтрализовано 20 БПЛА», — приводит слова Дарманена РИА «Новости».

Эстафета по Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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