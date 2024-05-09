Сегодня, 21:38
Три российских борца отобрались на Олимпийские игры в Париже
Три российских борца греко-римского стиля завоевали олимпийские лицензии на отборочном турнире в Стамбуле.
На Олимпиаду квалифицировались Садык Лалаев в весовой категории до 60 кг, Сергей Кутузов (до 77 кг), Артур Саргсян (до 97 кг). Ранее две олимпийские лицензии завоевали Сергей Семенов (до 130 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).
Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
Читайте также
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Популярное видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя