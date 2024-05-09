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Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 21:38

Три российских борца отобрались на Олимпийские игры в Париже

Руслан Минаев
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Три российских борца греко-римского стиля завоевали олимпийские лицензии на отборочном турнире в Стамбуле.

На Олимпиаду квалифицировались Садык Лалаев в весовой категории до 60 кг, Сергей Кутузов (до 77 кг), Артур Саргсян (до 97 кг). Ранее две олимпийские лицензии завоевали Сергей Семенов (до 130 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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