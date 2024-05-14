Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:12

Дегтярев выразил мнение, что российский спорт не должен отрываться от олимпийского движения

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, ответил на вопрос о возможных изменениях финансирования олимпийских видов спорта в стране.

— Олимпийские виды спорта получают больше финансирования, чем неолимпийские. Будет ли это изменено?

— Главный приоритет будет у массового спорта. Мы знаем многие виды спорта, русский хоккей, виды коренных и малочисленных народов севера. По массовости некоторые превосходят олимпийские виды. Будем действовать в соответствии с балансом. Но не отрываясь от олимпийского движения, — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Михаил Дегтярев
1
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Емельяненко — об Олимпиаде в Париже: «Без флага и гимна не стоит ездить на такие соревнования»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости