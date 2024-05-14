Дегтярев выразил мнение, что российский спорт не должен отрываться от олимпийского движения

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, ответил на вопрос о возможных изменениях финансирования олимпийских видов спорта в стране.

— Олимпийские виды спорта получают больше финансирования, чем неолимпийские. Будет ли это изменено?

— Главный приоритет будет у массового спорта. Мы знаем многие виды спорта, русский хоккей, виды коренных и малочисленных народов севера. По массовости некоторые превосходят олимпийские виды. Будем действовать в соответствии с балансом. Но не отрываясь от олимпийского движения, — сказал Дегтярев на пленарном заседании.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.