Дидье Дрогба принял участие в эстафете олимпийского огня в Марселе

Бывший нападающий «Марселя» Дидье Дрогба принял участие в эстафете олимпийского огня перед стартом Олимпиады-2024 в Париже.

Ивуариец зажег олимпийским факелом чашу с огнем перед стадионом «Велодром», на котором выступает «Марсель».

Дрогба играл за «Марсель» с июля 2003 года по июль 2004 года. Футболист является уроженцем Кот-д'Ивуара, но с пяти лет жил во Франции. Помимо «Марселя», на профессиональном уровне во Франции он выступал за «Ле-Ман» и «Генгам».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.