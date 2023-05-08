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Катарина Витт призвала допустить россиян на международные старты. Позиция легенды

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.
Катарина Витт.
Фото Global Look Press
Важный посыл от олимпийской чемпионки по фигурному катанию из Германии.

В то время, когда министры спорта 36 стран потребовали ужесточить правила заявки на международные соревнования для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, любой положительный призыв в вопросах допуска выглядит мощно. Особенно тогда, когда он звучит из уст знаменитых спортсменов. Так, в поддержку российских и белорусских спортсменов высказалась двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт. Легендарная немецкая фигуристка не видит никакого смысла в отстранении атлетов из этих стран и считает данные меры неправильными.

Громкое заявление

Витт является послом Специальной Олимпиады, которая пройдет в июне в Берлине. В контексте данных соревнований Катарина отметила, что нет никакой пользы в том, что россияне и белорусы не смогут присутствовать на соревнованиях в Германии.

«Мы говорим на одном языке, для которого не нужен словарь. Какая польза от того, что россияне и белорусы с ограниченными возможностями не смогут присутствовать на соревнованиях в Берлине? Фигуристы из ГДР, Советского Союза, США, Канады, ФРГ, Франции встречались после соревнований и задавались вопросом: почему власть имущие не могут относиться друг к другу как единомышленники, как это делаем мы?

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Если не установится коммуникация на гражданской, человеческой основе, я боюсь, что в сознании слишком многих людей будут надолго вновь возведены стены. Жизненно необходимо пожимать друг другу руки. Неважно, на каком уровне", — заявила двукратная олимпийская чемпионка Welt am Sonntag.

Подобной позиции придерживается еще одна немецкая фигуристка — Алена Савченко. В апреле олимпийская чемпионка отметила, что атлеты ничего не могут сделать в нынешней ситуации. И поэтому, по мнению спортсменки, «те, кто выступает против происходящего, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях». В качестве аргумента Савченко привела Олимпийские игры в 1980 и 1984 годах, когда из-за «бессмысленных бойкотов по-настоящему проиграли только спортсмены».

Фигуристка Катарина Витт.
Катарина Витт во времена активной карьеры фигуристки.
Фото Global Look Press

Поддержка из Германии

Катарина Витт уже не в первый раз высказывается в поддержку российских спортсменов. Немецкая фигуристка во время Олимпийских игр в Пекине не смогла сдержать слез, говоря о ситуации россиянки Камилы Валиевой. Двукратная олимпийская чемпионка разрыдалась в прямом эфире немецкого канала ARD и несколько раз отворачивалась от камер.

«Но на нее было оказано политическое давление... Я бы хотела, чтобы мама или кто-то ответственный забрал ее оттуда, посадил в самолет и отправил домой от всего этого беспорядка. На нее обрушилось цунами, это сводит с ума. То, что здесь сделали, так безответственно», — заявила тогда Витт.

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На днях в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Также недавно стало известно о решении немецкой федерации шахмат не финансировать участие спортсменов в одних турнирах с россиянами и белорусами.

В контексте текущей повестки заявление столь именитой спортсменки, как Катарина Витт, которая имеет вес в мировом спорте, звучит особенно громко. И хочется надеяться, что к ее мнению прислушаются и другие.

Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press

А что МОК?

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) еще 28 февраля рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Отдельные федерации уже прислушались: так, о допуске атлетов из России и Белоруссии уже заявили Международный союз велосипедистов (UCI), федерации гольфа (IGF), каноэ (ICF), дзюдо (IJF) и другие.

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация делает все возможное для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. А также отметил, что комитет находится в тесном контакте с международными федерациями.

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«Сейчас мы прилагаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования, — цитирует РИА «Новости» Баха. — Мы находимся в тесном контакте и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые в данный момент отвечают за проведение соревнований. Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были определены, чтобы спортсмены из этих двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже».

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