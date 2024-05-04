Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал политику президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед стартом летней Олимпиады в Париже.

«Сейчас он готов даже голым по Парижу бегать для того, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры. Все идет к тому, что Олимпиада поставлена под срыв и есть вероятность, что ее вообще не будет. Поэтому Томас Бах делает сейчас разные заявления, чтобы олимпийское движение не было разрушено окончательно. Все, что мы видим это жалкие попытки сохранить то, чему он положил конец», — сказал Васильев «СЭ».

До этого о готовности поплавать в реке заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Также Макрон отмечал, что на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиарда евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Софья Грецкая