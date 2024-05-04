Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 16:44

Васильев — о желании Баха искупаться в Сене: «Сейчас он готов даже голым по Парижу бегать»

Дмитрий Васильев прокомментировал желание Баха искупаться в Сене
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал политику президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед стартом летней Олимпиады в Париже.

«Сейчас он готов даже голым по Парижу бегать для того, чтобы привлечь к себе внимание и спасти Олимпийские игры. Все идет к тому, что Олимпиада поставлена под срыв и есть вероятность, что ее вообще не будет. Поэтому Томас Бах делает сейчас разные заявления, чтобы олимпийское движение не было разрушено окончательно. Все, что мы видим это жалкие попытки сохранить то, чему он положил конец», — сказал Васильев «СЭ».

До этого о готовности поплавать в реке заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Также Макрон отмечал, что на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиарда евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Софья Грецкая

Дмитрий Васильев (биатлон)
Томас Бах
2
Читайте также
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Израиль) состоится 4 мая
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Размер имеет значение. Футболист Дзюба, теннисист Медведев, хоккеист Федотов и другие гиганты большого спорта
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарова считает, что Бах превращает олимпийское движение в уродство

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости