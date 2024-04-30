Васильев - о словах Лукашенко: «Надо снести всю банду Баха и возродить олимпийской движение»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что белорусским спортсменам при поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе нужно «набить морду» соперникам.

«У меня свое мнение на этот счет: на эту Олимпиаду не стоит ехать вообще. С какой стати мы должны отправляться в Париж в нейтральном статусе? Это унижение наших спортсменов и страны. Команда Томаса Баха — это не команда, а банда, которая нарушает все законы. Давно призываю убрать Томаса Баха. Пора МОК подготовиться к ближайшему конгрессу и объединить все небезразличные страны: Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Есть много голосов, которые не согласны с этой политикой и готовы проголосовать за повестку, которую предлагает Россия. Надо снести всю банду Баха и возрадить олимпийской движение.

А так ребятам на Играх желаю только удачи, чтобы показали свой лучший результат и были осторожными, потому что могут быть провокации», — сказал Васильев «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК сообщили, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.