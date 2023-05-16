Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?

Что стоит за визитом в Пекин главы МОК Томаса Баха.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

В начале мая состоялся визит Томаса Баха в Пекин и переговоры с главой Госсовета КНР Ли Цяном. В первую очередь стоит отметить, что поездка главы МОК в китайскую столицу подтверждает мысль, которую я высказывала еще в период пребывания Си Цзиньпина в Москве в марте 2023 года: Бах очень боится, что совместными усилиями Россия и Китай создадут свою международную спортивную организацию, которая ускорит раскол олимпийского движения и доведет его до полного распада.

В публикации Владимира Путина в главной китайской газете Жэминь жибао и в тезисах Си Цзиньпина, опубликованных в «Российской газете» по итогам встреч двух лидеров, большое значение уделялось теме спорта. В личном общении президента России и Генерального секретаря ЦК КПК (я могу констатировать это как человек, имеющий отношение к российско-китайским отношениям на высоком уровне и вовлеченным в процесс подготовки тех самых переговоров) на втором месте была именно тема спорта. И это в период величайших геополитических изменений глобального масштаба! Что подтверждает значимость спортивной тематики даже в условиях, которые многим одиозным депутатам кажутся подходящей причиной для того, чтобы закрыть спорт в границах государства и выйти из всех международных спортивных организаций раньше времени на псевдопатриотических эмоциях.

Стоит ли бояться предательства китайцев? Однозначно нет. И для уверенности в наших геополитических партнерах, в том числе в сфере спорта, есть как минимум четыре причины.

Томас Бах. Фото Getty Images

МОК ненадежен, Бах не вечен

Первая заключается в том, что сам МОК ненадежен. Ненадежен и Томас Бах. Кроме того, оба не вечны. Неизвестно, сколько просуществует Международный олимпийский комитет в том виде, в котором он есть сейчас. Процесс разложения начался, это скажется не только на олимпийском движении, но и на организации, которая является его головным центром. Изменений в структуре в среднесрочной перспективе однозначно стоит ожидать.

Бах как глава МОК после решения 28 февраля 2022 года об отстранении российских атлетов загнал себя в ловушку. Его попытки сгладить ситуацию нелепы и раздражают всех. Сейчас к его мнению и рекомендациям не прислушивается никто. Более того, он делает и другие тактические ошибки. Рекомендации допуска наших атлетов, которые в России справедливо сочли дискриминационными, сам глава МОК вынес на рассмотрение, будучи уверенным в том, что русские воспримут это как манну небесную после годового запрета на участие в соревнованиях и на фоне желания выступить-таки на Играх в Париже 2024 года. К слову, эти рекомендации в МОК до их публичного озвучивания он как раз объяснял встречей Си Цзиньпина и Путина в Москве и рисками для олимпийского движения.

О том, что даже в нынешнем формате рекомендации допуска российских и белорусских спортсменов вызывают раздражение на Западе, и говорить не стоит. Виляния Баха вызывают неприятие у всех: и у наших сторонников, и у наших противников. Неспособность принять категоричное решение, разрешающее кризис, стремительно и фатально уронило авторитет Баха. Это видно даже по тому, как разные международные федерации допускают российских атлетов после рекомендаций МОК. Россияне участвуют в соревнованиях по тем видам спорта, в управленческой структуре международных федераций которых сильны позиции наших соотечественников, отстаивающих права своих. Все остальные позицию МОК игнорируют.

Китайцы все описанное выше прекрасно понимают. Они не будут всецело полагаться на Международный олимпийский комитет и на Баха лично, поскольку вообще неизвестно, не сменит ли его завтра другой спортивный чиновник, который удовлетворяет интересам США в большей мере.

Америка не даст МОК по-настоящему сближаться с Китаем

Вторая причина заключается в том, что самому МОК западные силы не дадут сближаться с Китаем по-настоящему. Могу констатировать это, исходя из опыта работы с китайцами в политике. Представители КНР вступают в любые отношения на правах полноценного участника, получающего не меньше, чем отдающего. Я напомню, что в 2009 году, в период рассвета американской геополитической гегемонии в рамках своего визита в Пекин Барак Обама предложил Китаю создать совместный союз G-2, он же Chimerica. Это выводило бы КНР на уровень безоговорочного признания не как «мировой фабрики», а как геополитического лидера второй величины. Но это предложение было отвергнуто. Именно статус «младшего брата» смутил китайцев, которые предпочли развивать экономику и содружеские связи со всеми государствами.

Поэтому любое сотрудничество с МОК для Китая будет поводом получать реальную власть внутри структуры, что совершенно недопустимо для США, которые годами фильтровали членов МОК и в целом выстраивали структуру головной организации олимпийского движения таким образом, что практически любые решения принимаются без малейшего ущерба для американцев.

Третья причина заключается в том, что сам Китай очень осторожничает при любых сближениях с кем-либо. Он не будет терять надежную дружбу с Россией ради иллюзорной временной дружбы с проамериканским МОК. Для Китая понятие дружбы имеет действительно большое значение. Об этом говорит специфика языка, специфика программных документов и многое другое. Сами китайцы говорят, что с американцами можно только торговать, а с русскими — дружить.

Нам китайцы кажутся очень отличными от нас ребятами, но в их речах очень часто подчеркивается колоссальная схожесть с русскими в том, что помимо материального, для нас имеет большое значение духовное. Кроме того, КНР в период становления получила большую помощь от Советского Союза. Группа наших врачей, инженеров, ученых, преподавателей была отправлена в первые недели после образования государства 1 октября 1949 года для того, чтобы передавать опыт и поднимать новую коммунистическую страну. Длительную японскую интервенцию Китая помогла прервать наша Красная армия, завершающая победоносное шествие в Азии в 1945 году. Китайцы до сих пор помнят об этом, несмотря на то что забыли мы сами.

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Синофобия в Америке и Европе удерживает Китай от дружбы с Западом

Русские, пожалуй, единственные, кто не предавал КНР. Поэтому китайцы боятся предательства русских не меньше, чем мы боимся предательства Китая. В последние годы они убедились в том, что Америка им отнюдь не друг. В новой Концепции национальной безопасности США Китай открыто называется противником. При Дональде Трампе была начата, а при Байдене продолжена торговая война против КНР. За период с 2020 года США призывали исключить Китай из Совбеза ООН, наложить на них санкции и огромные выплаты всем странам за ущерб, нанесенный распространением COVID-19, объявить бойкот Олимпийским играм в Пекине 2022 года и многое другое. Синофобия на Западе является таким же признанным фактом, как и русофобия.

Поэтому демонстрация вежливости Томасу Баху от Ли Цяна не больше чем дипломатическая деликатность и дальновидность. Не стоит воспринимать ее как гарантию верности Китая МОК. Обращу внимание, что с главой МОК не стал встречаться Си Цзиньпин. В китайской дипломатии это тоже очень показательный жест.

Наконец, напомню, что Китай пока в принципе не высказывался категорично за возвращение России на международную спортивную арену. Это связано в числе прочего с тем, что руководство КНР, скорее всего, планирует в обозримой перспективе решать вопрос с Тайванем и понимает, что в отношении китайских спортсменов с высокой долей вероятности будут приняты те же санкции, что и в отношении россиян и белорусов.

К слову, Тайвань лишь в последние пару лет проявляет желание во внутренней риторике объявить о своем суверенитете, пока у острова суверенитета нет, есть особый статус. Парадоксально, что при этом есть свой национальный олимпийский комитет (Олимпийский комитет китайского Тайбэя) и своя национальная сборная, которая участвует в Олимпийских играх. Это весьма необычно для сложившейся практики, поскольку МОК признает национальные олимпийские комитеты в случае признания мировым сообществом суверенитета той или иной территории. Национальный олимпийский комитет Косово, например, признан МОК, а Национальный олимпийский комитет Абхазии — нет. Основание — признание государственного суверенитета мировым сообществом. Имеется в виду, конечно же, большинством стран. Вопрос самостоятельности национального олимпийского комитета Тайваня, как бы он ни назывался, является одним из камней преткновения в отношениях КНР и МОК. Значит, если Компартия Китая начнет решать вопрос с проблемным островом, МОК встанет перед более серьезным выбором, чем в случае с российскими атлетами.

При этом результаты встречи Баха и премьера Госсовета КНР Ли Цян все же свидетельствуют о том, что Китай защищал интересы российских спортсменов. Так, Ли Цян прямо высказался о недопустимости политизации спорта, что в первую очередь касается отстранения наших атлетов: «Китай рассчитывает совместно с МОК противодействовать политизации спорта и вносить еще больший вклад в олимпийское движение». И Бах также по итогам встречи сказал о том, что планирует «объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», что само по себе невозможно без спортсменов из самой большой страны в мире.

Китай, безусловно, станет нашим партнером в новой международной спортивной организации, в случае ее создания. А пока есть направления и перспективы для российско-китайского сотрудничества, поскольку именно наши страны имеют все шансы стать флагманами нового международного спортивного мира, который, вполне вероятно, сформируется на обломках дискредитировавшего себя олимпийского движения.