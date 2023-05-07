МОК заплатил Китаю 10 миллионов и пообещал бороться с политизацией спорта

Томас Бах ищет союзников в Азии.

На фоне жестких дискуссий о смягчении санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии глава МОК Томас Бах отправился с визитом в Китай, где сделал ряд реверансов в сторону одной из ведущих спортивных держав мира. В ходе переговоров главы олимпийского движения с премьер-министром КНР Ли Цяном было заявлено о намерении сторон «вместе бороться с политизацией спорта». Учитывая события, предшествовавшие Олимпиаде-2022 и особенно то, что последовало после ее завершения, — спортивной общественности представлены очень забавные формулировки.

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По 3 цента на человека

Для начала президент МОК сообщил, что выплатит оргкомитету Пекина-2022 10,4 миллиона долларов из 52 миллионов, которые составляет прибыль за продажу коммерческих прав Игр. По словам Баха, доход был получен, несмотря на жесткие условия пандемии, в которых пришлось проводить соревнования. Ожидается, что деньги будут направлены для «поддержки занятий зимними видами спорта 346 миллионов китайцев с особым упором на молодежь». С учетом названных цифр получается всего по 3 цента на каждого спортсмена, но это, похоже, никого не смущает.

Собственно, главное — не деньги, а заявления Баха о «беспрецедентном успехе и ценном наследии простых, безопасных и великолепных Игр», а также слова благодарности Китаю за его «долгосрочную поддержку МОК». Ли Цян в ответ сообщил, что «МОК сыграл уникальную и важную роль в поддержании мира во всем мире и оказал содействие прогрессу человеческой цивилизации в условиях суровых вызовов, связанных с глобальными изменениями и пандемией». Также Ли отметил, что КНР готов работать вместе с Бахом и его командой для того, чтобы «противостоять политизации спорта» и «строить благополучное будущее для всего человечества».

Понятно, что все это — общие слова. Однако за ними стоит очень многое. С одной стороны — обвинения западных политиков в адрес МОК в «предательстве интересов демократии» из-за смягчения санкций в отношении России и Белоруссии. С другой — заявления о дискриминации и унижении спортсменов, звучащие из Москвы из-за слишком жестких критериев отсева атлетов для допуска на крупные соревнования в нейтральном статусе. В таких условиях Баху надо на кого-то опереться, и, вероятно, сейчас он видит своими союзниками «страны глобального юга» во главе с Китаем.

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Разногласия в прошлом?

Политическое сближение МОК и Китая проходит, несмотря на не самые лояльные действия Баха и его коллег накануне Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда Игры стали поводом для того, чтобы оказать давление на КНР по уйгурскому вопросу. Ряд западных стран во главе США объявили зимней Олимпиаде политический бойкот, отказавшись отправлять на нее неспортивные делегации. Все это происходило при молчании руководства МОК. Хотя Олимпийская хартия говорит о полной автономии спорта от государственного вмешательства, и предполагает жесткие санкции в отношении стран, которые это практикуют.

Еще один политический кризис разразился за несколько месяцев до Игр-2022, когда известная в прошлом китайская теннисистка Пэн Шуай призналась в социальной сети, что бывший вице-премьер Китая принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. В ответ Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение турниров в КНР, а западные политики начали призывать к отмене Олимпиады. Бах в той ситуации выступил в роли миротворца, устроив личную встречу с Пэн Шуай, на которой спортсменка заверила, что никакого домогательства не было. Однако однозначной поддержки от МОК Китай в том деле также не дождался.

Но теперь разногласия, видимо, в прошлом. Китай, который до пандемии был одним из крупнейших организаторов международных стартов, а потом фактически закрыл свою территорию для спортивных проектов, возвращается в прежнем качестве. Впереди Азиатские игры в Ханчжоу и множество других соревнований. Олимпийский совет Азии первым выступил за ослабление санкций в отношении россиян, что позволило Баху повести речь о курсе на деполитизацию спорта. В общем, оснований для сближения МОК и КНР сейчас более чем достаточно. Конечно, олимпийское движение еще сильно зависит от западных спонсоров и западных медиа. Но, возможно, мы действительно стоим на пороге больших перемен.