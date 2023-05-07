Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:45

МОК заплатил Китаю 10 миллионов и пообещал бороться с политизацией спорта

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Бах и Ли Цян
Президент МОК Томас Бах и китайский государственный деятель Ли Цян.
Фото Global Look Press
Томас Бах ищет союзников в Азии.

На фоне жестких дискуссий о смягчении санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии глава МОК Томас Бах отправился с визитом в Китай, где сделал ряд реверансов в сторону одной из ведущих спортивных держав мира. В ходе переговоров главы олимпийского движения с премьер-министром КНР Ли Цяном было заявлено о намерении сторон «вместе бороться с политизацией спорта». Учитывая события, предшествовавшие Олимпиаде-2022 и особенно то, что последовало после ее завершения, — спортивной общественности представлены очень забавные формулировки.

Президент МОК Томас Бах
Фото AFP

По 3 цента на человека

Для начала президент МОК сообщил, что выплатит оргкомитету Пекина-2022 10,4 миллиона долларов из 52 миллионов, которые составляет прибыль за продажу коммерческих прав Игр. По словам Баха, доход был получен, несмотря на жесткие условия пандемии, в которых пришлось проводить соревнования. Ожидается, что деньги будут направлены для «поддержки занятий зимними видами спорта 346 миллионов китайцев с особым упором на молодежь». С учетом названных цифр получается всего по 3 цента на каждого спортсмена, но это, похоже, никого не смущает.

Флаги США и&nbsp;России. США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян

Собственно, главное — не деньги, а заявления Баха о «беспрецедентном успехе и ценном наследии простых, безопасных и великолепных Игр», а также слова благодарности Китаю за его «долгосрочную поддержку МОК». Ли Цян в ответ сообщил, что «МОК сыграл уникальную и важную роль в поддержании мира во всем мире и оказал содействие прогрессу человеческой цивилизации в условиях суровых вызовов, связанных с глобальными изменениями и пандемией». Также Ли отметил, что КНР готов работать вместе с Бахом и его командой для того, чтобы «противостоять политизации спорта» и «строить благополучное будущее для всего человечества».

Понятно, что все это — общие слова. Однако за ними стоит очень многое. С одной стороны — обвинения западных политиков в адрес МОК в «предательстве интересов демократии» из-за смягчения санкций в отношении России и Белоруссии. С другой — заявления о дискриминации и унижении спортсменов, звучащие из Москвы из-за слишком жестких критериев отсева атлетов для допуска на крупные соревнования в нейтральном статусе. В таких условиях Баху надо на кого-то опереться, и, вероятно, сейчас он видит своими союзниками «страны глобального юга» во главе с Китаем.

Олимпийский флаг и флаг Китая
Фото Global Look Press

Разногласия в прошлом?

Политическое сближение МОК и Китая проходит, несмотря на не самые лояльные действия Баха и его коллег накануне Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда Игры стали поводом для того, чтобы оказать давление на КНР по уйгурскому вопросу. Ряд западных стран во главе США объявили зимней Олимпиаде политический бойкот, отказавшись отправлять на нее неспортивные делегации. Все это происходило при молчании руководства МОК. Хотя Олимпийская хартия говорит о полной автономии спорта от государственного вмешательства, и предполагает жесткие санкции в отношении стран, которые это практикуют.

Еще один политический кризис разразился за несколько месяцев до Игр-2022, когда известная в прошлом китайская теннисистка Пэн Шуай призналась в социальной сети, что бывший вице-премьер Китая принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. В ответ Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила проведение турниров в КНР, а западные политики начали призывать к отмене Олимпиады. Бах в той ситуации выступил в роли миротворца, устроив личную встречу с Пэн Шуай, на которой спортсменка заверила, что никакого домогательства не было. Однако однозначной поддержки от МОК Китай в том деле также не дождался.

Логотип WTA. У теннисных властей больше нет претензий к Китаю. Когда вернут турниры в Россию?

Но теперь разногласия, видимо, в прошлом. Китай, который до пандемии был одним из крупнейших организаторов международных стартов, а потом фактически закрыл свою территорию для спортивных проектов, возвращается в прежнем качестве. Впереди Азиатские игры в Ханчжоу и множество других соревнований. Олимпийский совет Азии первым выступил за ослабление санкций в отношении россиян, что позволило Баху повести речь о курсе на деполитизацию спорта. В общем, оснований для сближения МОК и КНР сейчас более чем достаточно. Конечно, олимпийское движение еще сильно зависит от западных спонсоров и западных медиа. Но, возможно, мы действительно стоим на пороге больших перемен.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
3
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Глава минобороны Украины назвал сильную сторону российских солдат
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепре
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
Минобороны опубликовало данные о размере зарплат контрактников в зоне спецоперации
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

План Б(РИКС): У Олимпиады появится сильная альтернатива?
Новости
RSS RSS
Все новости