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Журова: «Украинские власти давно поощряют слежку за российскими спортсменами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что украинские власти давно и всячески поощряют спортсменов, которые занимаются слежкой за российскими и белорусскими атлетами.

«Они давно это поощрили, — цитирует Журову ТАСС. — Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются. Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей».

Ранее стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами во время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Светлана Журова
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