Президент МОК Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед стартом летней Олимпиады в Париже.

«Я пока не получил приглашения искупаться в Сене, но как только оно поступит, буду рад это сделать. Надеюсь, не будет слишком холодно», — приводит РИА Новости слова Баха.

Во время Олимпийских игр 2024 года на реке запланированы соревнования по триатлону и состязания по плаванию на открытой воде. Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене.

До этого о готовности поплавать в реке заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Также Макрон отмечал, что на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 миллиарда евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.