Девять российских гребцов выступят на отборочном турнире к Олимпиаде в Париже

Девять российских гребцов на байдарках и каноэ примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпиаде в Париже, сообщается на официальном сайте Международной федерации каноэ (ICF).

В списке участников числятся Алексей Коровашков, Михаил Павлов, Захар Петров, Иван Штыль, Виталий Ершов, Максим Спесивцев, Олеся Ромасенко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова.

Ранее Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 13 спортсменам, входящим в сборную России по гребле на байдарках и каноэ.

Европейский отборочный турнир на Олимпиаду в Париже пройдет 8 и 9 мая в Сегеде (Венгрия). Эти соревнования станут для россиян последней возможностью завоевать путевки на Игры-2024, которые состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа.