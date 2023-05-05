Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 11:15

США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Флаги США и России.
Фото «СЭ»
Министры спорта 36 стран потребовали ужесточить правила заявки на международные соревнования для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии.

На сайте Государственного департамента США опубликовано заявление министров спорта 36 стран западного блока с требованием к МОК ужесточить рекомендации по допуску россиян на международные старты. Критерии, предложенные командой Томаса Баха 28 марта, подвергаются жесткой критике в России как незаконные и дискриминационные. Однако на Западе условия кажутся слишком мягкими, а механизм их применения — непродуманным. Поэтому политики из США и солидарных с американцами стран настаивают на том, чтобы «МОК пересмотрел свой подход» и придумал дополнительные фильтры.

Российские спортсмены на&nbsp;Олимпиаде-2020 в&nbsp;Токио. «Против двойных стандартов и эскалации вседозволенности». Российские спортсмены написали письмо в МОК

Нарушение прав отдельных лиц

В феврале группа государств (США, Канада, Украина, большинство стран ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея) уже пыталась надавить на МОК в вопросе допуска российских спортсменов. Министры из этих стран собирались на саммите в Лондоне и оттуда грозили бойкотом Олимпиады и прочими демаршами. Официального коммюнике по итогам той встречи не публиковалось, и, возможно, нынешний документ — это и есть доработанная за три месяца позиция «западных единомышленников». Она выглядит менее одиозно и радикально, чем предыдущие заявления, хотя местами по-прежнему вызывает вопросы.

Министры явно учли обвинения во вмешательстве в суверенные дела МОК и дискриминации спортсменов по национальному признаку и сейчас специально оговаривают эти моменты. «Наша позиция не заключается в нарушении прав отдельных лиц на основании их паспорта, и мы уважаем права всех спортсменов на выступление без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией, — говорится в заявлении. — Мы выступаем за честное спортивное соперничество, а также за то, чтобы российские и белорусские спортсмены не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК и стремится обеспечить своими рекомендациями».

Олимпийские кольца. «МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов

При этом западные министры утверждают, что у них остаются «существенные вопросы» по поводу позиции МОК о частичном снятии санкций с России и Белоруссии. Сформулированы эти претензии весьма витиевато и звучат примерно так: «Остаются проблемы, не в последнюю очередь вызванные связями спортсменов с вооруженными силами, государственным финансированием, определением того, что представляют собой команды, а также с механизмами реализации требований». Скорее всего, именно этими претензиями теперь будут оперировать наши оппоненты их недружественных международных федераций. Поэтому попробуем разобраться, чего именно добивается «западный блок».

Фото Global Look Press

Унизительная сортировка

Напомню, что 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до крупных соревнований спортсменов из России и Белоруссии, но при соблюдении жестких условий. До стартов не допускаются атлеты, публично поддержавшие СВО, состоящие на службе в армии или спецслужбах, а также представляющие командные виды спорта. Непоняток по поводу этих критериев очень много — как в целом, так и в частности. И за месяц, минувший с момента их принятия, ясности не прибавилось. Хаоса добавляет и то, что далеко не все федерации поддерживают новую политику МОК и не отменяют отстранение россиян, опасаясь западных бойкотов.

Флаг ОКР на&nbsp;Олимпийских играх. Спортивный мир раскололся по вопросу возвращения России. Какие международные федерации выступают «за», а какие — «против»?

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России назвала критерии допуска, придуманные МОК, «унизительной сортировкой на дискриминационных условиях». Примером такого отсева стало аннулирование заявки восьми российских дзюдоистов на чемпионат мира — якобы на основании их политических выступлений в соцсетях. При этом появились слухи о том, что ради доступа на крупные соревнования нашим атлетам предложат подписать некую «декларацию о нейтралитете» — ее точные формулировки пока не озвучены.

Также много неясностей со статусом спортсмена-военнослужащего (например, является ли проблемой принадлежность к ЦСКА и «Динамо» без службы в Минобороны или в МВД РФ). Непонятно, будут ли блокироваться выступления россиян в командных дисциплинах индивидуальных видов спорта (например, дуэты — это команда или нет?). В общем, проблем с «механизмами реализации» хватает. Между тем время идет, олимпийская квалификация в разгаре. А многие федерации откровенно тянут время и никак не реагируют на запреты некоторых западных сборных соревноваться с россиянами, что при других обстоятельствах без вариантов привело бы к дисквалификации возмутителей спокойствия.

Фото Global Look Press

Сложный выбор

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью ТАСС заявил, что наши спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, все равно смогут претендовать на государственное финансирование. Однако само это финансирование, как следует из заявления 36 западных министров, может стать поводом для отказа в допуске к международным стартам. Пока этого критерия в рекомендациях МОК нет. Но для заявки на Уимблдонский турнир от российских теннисистов уже требуют отказаться от бюджетных выплат и разорвать отношения с коммерческими спонсорами из России. Вполне вероятно, что данный фильтр будет реализован при решении вопроса о допуске к Олимпиаде в Париже. Этот вопрос планируется решить только в конце июля 2023 года.

Цель наших оппонентов в общем-то понятна. Если добиться тотального запрета на участие россиян в больших международных стартах не получается, надо свести появление россиян к минимуму — за счет сложных бюрократических процедур и требований, которые бьют по патриотическим чувствам спортсменов. В идеале Запад, видимо, хотел бы видеть в Париже только небольшую группу эмигрантов из России, разорвавших связи со своей родиной или находящихся в жесткой оппозиции. Их можно было бы определить в сборную беженцев, сняв с повестки дня вопрос об участии россиян в Играх единой командой, пусть и в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин. Владимир Путин: «Международные спортивные чиновники пренебрегают принципами олимпизма»

Но согласна ли на такую трактовку Россия, которая в последние семь лет и так постоянно идет на уступки международным спортивным организациям вопреки собственным интересам? Среди 36 подписантов письма — практически все лидеры мирового спорта (за исключением России и Китая). Однако в МОК более 200 членов, и наши оппоненты составляют менее 20 процентов мирового спортивного сообщества. Большинство атлетов из Азии, Африки и Латинской Америки против засилья политики в спорте. И МОК в нынешней ситуации предстоит сделать очень сложный выбор, который наверняка станет определяющим в истории олимпийского движения.

Олимпиада
МОК
16
Читайте также
Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем
США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой
Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию следующего сезона из-за допуска россиян
«Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе
Крикунов назвал сроки, когда сборную России вернут на международные турниры
Международная федерация гольфа допустила до своих турниров российских спортсменов в нейтральном статусе
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сушить весла не нужно. Международные федерации продолжают вставать на сторону России
Новости
RSS RSS
Все новости