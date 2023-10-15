Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не принимает участия в 141-й сессии МОК в Мумбаи.

Также в мероприятии не участвует глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Открытие сессии прошло 14 октября. Исинбаева и Тарпищев являются единственными членами МОК от России.

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации. Ранее спортсменка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов комитета сроком на восемь лет в августе 2016 года.

В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.

В МОК рассказали, почему не отстранены Исинбаева и глава ФТР Тарпищев