В МОК предложили избрать Баха на третий срок

Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили избрать действующего президента организации Томаса Баха на третий срок.

Предложение выдвинуто алжирцем Мустафой Беррафом в ходе очередной сессии МОК. Его поддержали парагваец Камило Перес Лопес Морейра и доминиканец Луис Мехья Овьедо.

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Томас Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — цитирует РИА «Новости Спорт» Беррафа.

Вице-президент МОК Джон Коутс отметил, что данное предложение, которое предполагает изменение Олимпийской хартии, может быть вынесено на рассмотрение исполкомом организации.

Также Берафф предложил допустит россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх, но на определенных условиях.

Бах возглавляет МОК уже более 10 лет. 69-летний немец был избран на должность президента организации 10 сентября 2013 года.