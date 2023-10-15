Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 08:28

В МОК предложили избрать Баха на третий срок

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили избрать действующего президента организации Томаса Баха на третий срок.

Предложение выдвинуто алжирцем Мустафой Беррафом в ходе очередной сессии МОК. Его поддержали парагваец Камило Перес Лопес Морейра и доминиканец Луис Мехья Овьедо.

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Томас Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — цитирует РИА «Новости Спорт» Беррафа.

Вице-президент МОК Джон Коутс отметил, что данное предложение, которое предполагает изменение Олимпийской хартии, может быть вынесено на рассмотрение исполкомом организации.

Также Берафф предложил допустит россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх, но на определенных условиях.

Бах возглавляет МОК уже более 10 лет. 69-летний немец был избран на должность президента организации 10 сентября 2013 года.

Источник: РИА
Томас Бах
МОК
16
6
Читайте также
Овечкин поделился мнением о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне НХЛ
Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Навка: «Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса»

Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи
Новости
RSS RSS
Все новости