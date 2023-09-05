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Сегодня, 16:27

Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Елена Исинбаева.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

МОК опубликовал обновленные составы комиссий во вторник, 5 сентября. Исинбаева осталась в комиссии спортсменов МОК, также в составе комиссии, консультирующей сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, остался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

41-летняя Исинбаева является членом МОК с 2016 года, она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет в августе 2016 года.

75-летний Тарпищев является членом МОК с 1996 года.

Елена Исинбаева. «Это доказывает мое величие». Исинбаева выступила с новыми громкими заявлениями

Источник: ТАСС
Елена Исинбаева
МОК
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