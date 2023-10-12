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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

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МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.
Фото Global Look Press

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя международной организации Марка Адамса. В МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает территориальную целостность НОК Украины.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

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Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.

Станислав Поздняков. «Не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Как понимать высказывание главы ОКР?
Источник: ТАСС
МОК
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