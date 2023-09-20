Исинбаева удалила из соцсетей фотографию с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила из своего аккаунта в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ) совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости Спорт.

Публикация спортсменки от ноября 2017 года была посвящена ее присоединению к движению Putin Team и содержала подпись «Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam» и фотографию с президентом страны. Когда Исинбаева удалила пост, не сообщается.

12 июля 2023 года сообщалось, что Исинбаева переехала жить на Канарские острова. Позднее 41-летняя спортсменка выложила у себя в соцсетях пост, в котором написала: «Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю».

17 июля Исинбаева заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете. 5 сентября в МОК объявили о том, что двукратная олимпийская чемпионка сохранила место в комиссии спортсменов организации.

27 июля президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома организации, но ее не могут исключить из исполкома до тех пор, пока она является членом МОК.

21 августа правительство Дагестана объявило о том, что стадион в республике, названный в честь Исинбаевой, был переименован в стадион «Труд».