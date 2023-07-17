Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, когда продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

«С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю», — написала Исинбаева в своих соцсетях.

Ранее 41-летняя спортсменка рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ. Затем сообщалось, что Исинбаева сможет остаться членом комитета.

Исинбаева завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.