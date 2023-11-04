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Сегодня, 15:23

Винер выразила согласие с главой МИД России Лавровым после заявления МОК по израильским спортсменам

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер прокомментировала «СЭ» призыв международного олимпийского комитета (МОК) не подвергать спортсменов из Израиля дискриминации.

«Я полностью согласна со словами Сергея Лаврова по этому поводу. МОК сейчас говорит в свое оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Еще один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», — сказала Винер в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля. Также сообщалось, что допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен.

Ирина Винер-Усманова
МОК
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