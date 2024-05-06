Большунов, Степанова, Коростелев и Терентьевы могут перейти в команду ХМАО-Югры

Вице-президент федерации лыжных гонок ХМАО-Югры Сергей Крянин готов пригласить в сборную региона ряд спортсменов, представляющих Архангельскую область.

Речь идёт о лидерах национальной команды: Александре Большунове, Веронике Степановой, Савелии Коростелёве, а также Александре и Наталье Терентьевых.

«Если эти спортсмены захотят выступать за нашу команду, могут обратиться в любой момент. Все условия, которые у нас есть, мы можем им предоставить, как олимпийскому чемпиону, так и начинающему лыжнику. Мы готовы рассмотреть кандидатуру каждого из этих пяти спортсменов и обеспечить им качественные условия для совершенствования спортивного мастерства», — рассказал Крянин Metaratings.ru.

В минувшем сезоне трёхкратный олимпийский чемпиона Большунов выиграл общий зачет Кубка России по лыжным гонкам, а 20-летний Коростелев стал вторым. Терентьев пропустил большую часть сезона и остался 24-м. Степанова стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнований, а Терентьева пропускала выступления из-за беременности.