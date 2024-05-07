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Париж-2024

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Валуев — о словах председателя КНР про «олимпийское перемирие»: «Не поможет. Это не проблема Си Цзиньпина»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о перемирии в период проведения Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

— Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию» во всем мире на время проведения Игр в Париже. Поможет ли это мировому сообществу прислушаться?

— Не поможет. Но это не проблема Си, — сказал Валуев «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

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Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию на время Игр в Париже

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