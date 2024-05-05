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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 12:25

Губерниев — об инициативе Украины отстранить российских гребцов: «И хрен с ними. Нужно продолжать выступать!»

Зарина Халимхонова
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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) и Министерства спорта Украины, которые потребовали отстранить российских и белорусских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдет в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать!» — Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что девять российских гребцов на байдарках и каноэ примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпиаде в Париже.

Дмитрий Губерниев
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