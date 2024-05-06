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Париж-2024

Сегодня, 16:18

Оргкомитет Олимпиады-2024 отверг причастность к недопуску российских волонтеров к Играм

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В оргкомитете Олимпиады 2024 года в Париже прокомментировали ситуацию с отклонением заявок волонтеров из России на аккредитацию для работы на предстоящих соревнованиях.

В марте этого года министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что более 700 россиян получили отказ в аккредитации в связи с «нехорошими намерениями» кандидатов в волонтеры.

«Хотя оргкомитет «Париж-2024» не является участником процесса обоснования этих административных решений, их характер означает, что мы обязаны исключить из программы волонтеров любого человека, не получившего необходимый допуск. Процесс проверки распространяется на весь персонал «Парижа-2024», а также на всех аккредитованных участников Игр, в частности, волонтеров», — цитирует представителей оргкомитета ОИ-2024 РИА «Новости».

На&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже не&nbsp;рады российским и&nbsp;белорусским волонтерам. Российских волонтеров не пускают на Олимпиаду. Они пытаются заставить Францию проявить гостеприимство

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РИА Новости
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