Поздняков поздравил всех россиян с Днем народного единства

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил жителей Российской Федерации с Днем народного единства.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично хочу поздравить всех россиян с Днем народного единства! Сплоченность и патриотизм во все времена были надежной опорой для нашей страны. Символизм героизма, чести и отваги, который несет в себе сегодняшний праздник, становятся год от года все глубже!

И сегодня, перед лицом глобальных вызовов, стоящих и перед нашей страной, и перед Олимпийской семьей России, хочется отметить, что в единстве наша сила! Именно общие ценности и сплоченность на благо будущих достижений помогут нам все преодолеть, оставаясь крепкими духом и верными своим принципам!» — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.