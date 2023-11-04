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Сегодня, 17:23

Поздняков поздравил всех россиян с Днем народного единства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил жителей Российской Федерации с Днем народного единства.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично хочу поздравить всех россиян с Днем народного единства! Сплоченность и патриотизм во все времена были надежной опорой для нашей страны. Символизм героизма, чести и отваги, который несет в себе сегодняшний праздник, становятся год от года все глубже!

И сегодня, перед лицом глобальных вызовов, стоящих и перед нашей страной, и перед Олимпийской семьей России, хочется отметить, что в единстве наша сила! Именно общие ценности и сплоченность на благо будущих достижений помогут нам все преодолеть, оставаясь крепкими духом и верными своим принципам!» — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

Источник: https://t.me/olympic_russia/12335
ОКР
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