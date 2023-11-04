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Сегодня, 14:45

Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпийские игры как рычаг политической борьбы

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия» отметил, что Международный олимпийский комитет использует Олимпийские игры как рычаг политической борьбы.

«Следующий год у нас действительно будет богат на спортивные события. Как когда-то в Древней Греции Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией. Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что Международный олимпийский комитет стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Также Чернышенко высоко оценил предстоящие Игры БРИКС, «Игры будущего» и Игры дружбы.

«Наш президент сделал совершенно новый международный формат, ориентированный на весь мир. Формат, в котором нет угнетения или несправедливости, который базируется на принципах справедливости, открытой и честной борьбы. Это впервые в истории человечества, когда создается новое спортивное международное событие», — сказал Чернышенко.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. «Игры будущего» состоятся 23 февраля — 3 марта тоже в столице Татарстана, а Игры дружбы — в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19204099
Дмитрий Чернышенко
МОК
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