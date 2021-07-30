Олимпиада
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Пекин-2022
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада

Тарпищев — о критике иностранных спортсменов в адрес России: «Злопыхатели. Это недостойно!»

11:25
Теги:

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на критику иностранных спортсменов в адрес России на Олимпиаде в Токио.

Райан Мерфи и&nbsp;Евгений Рылов.«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал

«Надо быть выше драки! Не нужно обращать внимание. Это злопыхатели! Что на их уровень переходить? Это недостойно!», — сказал Тарпищев «СЭ».

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 метров на спине американец Райан Мерфи сказал, что ему психологически непросто от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании.

Ранее теннисисту Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Сборная США по водному поло разгромила Россию на Олимпиаде в Токио
Олимпиада-2020: у России — два золота и два серебра
Российские регбистки сотворили историю на Олимпиаде, несмотря на разгром от Новой Зеландии
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события