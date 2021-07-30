Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на критику иностранных спортсменов в адрес России на Олимпиаде в Токио.

«Надо быть выше драки! Не нужно обращать внимание. Это злопыхатели! Что на их уровень переходить? Это недостойно!», — сказал Тарпищев «СЭ».

Напомним, что после поражения от Рылова на дистанции 200 метров на спине американец Райан Мерфи сказал, что ему психологически непросто от ощущения, что участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил про общую ситуацию в плавании.

Ранее теннисисту Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».