Россия заняла пятое место в командном зачете Олимпийских игр. Это наш худший результат в истории

8 августа британская боксерша Лорен Прайс завоевала 22-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной обеспечить себе четвертое место в общемедальном зачете летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Таким образом, сборная России не сможет подняться выше пятого места в зачете. Это худший результат национальной команды в истории. На счету сборной 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 70).

До Токио худшей летней Олимпиадой для России являлись Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда, национальная команда заняла 4-е место, завоевав 19 золотых медалей.

Лидером медального зачета является США — 39 золотых, 40 серебряных, 33 бронзовых медалей. На второй строчке располагается Китай (38 золотых, 31 серебряных, 18 бронзовых), на третьем месте — Япония (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).

Олимпийские игры-2020 в Японии завершатся 8 августа.