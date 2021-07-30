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Тарпищев оценил шансы Хачанова выиграть Олимпиаду

11:04
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру россиянина Карена Хачанова, вышедшего в финал Олимпиады в Токио.

«Карен очень грамотно сыграл. Это его один из лучших матчей. Он не дал дышать сопернику, нагнетая скорость. К концу сета Бусту приходилось больше бегать и играть в защите. Залог успеха — подача. Позиционно Карен имел преимущество. Это был главный аргумент, против которого Бусту ничего не смог сделать. Шансы в финале? Давайте посмотрим, кто еще будет в финале. Мы все хотим золота, но во всяком случае у Карена есть одна победа над Джоковичем», — сказал Тарпищев «СЭ».

Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:3) в полуфинале одиночного мужского турнира. В финале Олимпиады Хачанов встретится с победителем мачта Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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