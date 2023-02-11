Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены», — приводит слова Фуркада NRK.

Также биатлонист заявил, что ему будет стыдно за Францию, если его страна решит отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

«На протяжении всей своей карьеры я боролся с Россией по вопросам допинга. Иногда я боялся, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я не собираюсь никому давать возможность обвинять меня в пророссийской позиции», — добавил Фуркад.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.