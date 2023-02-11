Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

11 февраля, 23:23

Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены», — приводит слова Фуркада NRK.

Также биатлонист заявил, что ему будет стыдно за Францию, если его страна решит отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

«На протяжении всей своей карьеры я боролся с Россией по вопросам допинга. Иногда я боялся, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я не собираюсь никому давать возможность обвинять меня в пророссийской позиции», — добавил Фуркад.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Биатлон
Олимпиада
Мартен Фуркад
МОК
5
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гимнастка Донскова считает, что престиж Олимпиад без участия россиян может упасть
В РПЛ рассказали о ситуации с техническим спонсором
Алаев — о визите в УЕФА: «Бывают ситуации, которые любят тишину»
Алаев о решении CAS: «Кроме как беспределом назвать это никак не могу»
Кузманович: «Россия и Сербия — друзья! Надеюсь, вы сможете играть против других сборных»
Батыршина: «Я не могу понять, что происходит с Бахом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Батыршина: «Я не могу понять, что происходит с Бахом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости