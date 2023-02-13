Чемпионы и призеры Олимпиад и Паралимпиад из Башкирии будут получать ежемесячные стипендии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на совещании правительства сообщил, что чемпионы и призеры Олимпиад и Паралимпиад из Башкирии будут получать ежемесячные стипендии.

«Учредить спортивные стипендии чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в составе сборных команд РФ в размере 30 тысяч рублей в месяц, серебряным призерам — 25 тысяч рублей, бронзовым призерам — 20 тысяч рублей, тренерам — в размере 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат», — заявил Хайбиров в своем выступлении.

Также глава республики заявил, что стипендии учреждены по предложению регионального Министерства спорта и станут благодарностью спортсменам за высокие достижения.