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Батыршина: «Я не могу понять, что происходит с Бахом»

Алина Савинова
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о своем отношении к высказываниям главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я не могу понять, что произошло с Бахом. Он же настаивал на том, что россиянам и белорусам нельзя участвовать в Играх из соображений их безопасности, что он не может нести за это ответственность. А теперь что — может? Сейчас он говорит, что все должны участвовать. Я не понимаю, что у него происходит, сам ли он принимает решения, или кто-то сверху на него давит. Возможно, это какой-то план: мол, я-то хотел, но объединились 35 стран, объявят бойкот Олимпиаде... Лучше не приедут две страны, чем 35. Непонятно, чем это все кончится, зачем это все говорится и делается. Уже лучше сказать четко: пусть все выступают, а кто хочет бойкотировать — бойкотируйте», — цитирует Батыршину «Газета.Ru».

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/11/19719385.shtml
Томас Бах
МОК
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